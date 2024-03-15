美国首例 密西根校园枪击凶嫌父母都被判过失杀人

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（法新社华盛顿14日电） 美国密西根州少年克鲁布里（Ethan Crumbley）2021年持父母买的枪枝在校园开枪，造成4死7伤。法院陪审团今天判定少年的父亲过失杀人罪成立，少年的母亲上月也被判同罪成立。

当年15岁的克鲁布里用父母购买的一把手枪，在底特律（Detroit）以北70公里的牛津高中（Oxford High School）杀害4名学生。

詹姆斯．克鲁布里（James Crumbley）和珍妮佛．克鲁布里（Jennifer Crumbley）夫妇是美国第一对因孩子犯下校园枪击案而面临过失杀人重罪指控的父母，他们被控忽略儿子有心理健康问题的警告。

检察官麦唐纳（Karen McDonald）在结辩时说道：「詹姆斯．克鲁布里以悲剧性的方式辜负儿子。但他不只辜负了儿子，他也没能履行自己的法定义务，防止这些孩子被杀。」

但这名父亲的辩护律师李曼（Mariell Lehman）则说，詹姆斯．克鲁布里「不知道自己必须保护他人免受儿子伤害…他不知道他的儿子打算做什么」。

陪审团经过一天多的审议，对47岁的詹姆斯．克鲁布里作出有罪判决。

克鲁布里夫妇两人都面临最高15年的刑期。