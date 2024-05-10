美国驻港总领事呼吁香港 确保网路自由开放

2 分钟

（法新社华盛顿9日电） 美国驻香港总领事梅儒瑞（Gregory May）今天指出，香港如果想继续维持主要经济中心的地位，就应该确保维护网路自由。

香港上诉法院昨天裁决禁播香港民主运动的代表歌曲「愿荣光归香港」后，这个1997年自英国回归中国的城市要求线上平台撤下这首歌。

梅儒瑞在战略暨国际研究中心（Center for Strategic and International Studies）于华府主持的线上活动中说：「香港当局已陷入试图审查某些网路内容的滑坡效应，这引出了一个问题：这件事要怎样才会结束？」

梅儒瑞表示，开放的网路是香港相对中国的主要优势，中国对网路的严格管制「让外国企业日子相当难过」。

梅儒瑞说：「我真的认为如果香港当局提供更强有力、更明确的保证，让网路基本上维持自由开放，企业和个人将非常感谢。」

他指出：「我相信香港希望继续成为一个极具竞争力的地方和环境。但我认为他们可以更明确地说明他们在这个领域的计画是什么。」

香港当局2019年打压支持民主抗议活动迄今，美国已撤销香港特殊贸易地位，并制裁当地官员。

梅儒瑞指出，华府最感忧虑的是香港警方对在美的批评人士扩大「跨国镇压」。

不过他表示，美国愿意对改善情形做出回应。「如果我们见到转变，我们非常愿意尽其所能，努力与香港建立更好的基础和更好的关系。」（译者：徐睿承/核稿：陈昱婷）