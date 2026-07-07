美国：中国核武扩充快且不透明 吁参与军控对话

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（法新社华盛顿6日电） 中国向太平洋海域试射一枚搭载模拟弹头的潜射洲际弹道飞弹，为其加速军事现代化的最新举措。对此，美国今天对北京的核武计画表达强烈警戒。

美国国务院发言人皮戈特（Tommy Pigott）今天发布声明表示：「当美国比以往更加致力防止核武扩散之际，中国却背道而驰。」

他在声明中强调：「北京快速且不透明地扩充核武力量，对区域乃至全球都构成重大关切。」

美国国务院呼吁中国「参与有意义的军备控制对话，并承诺所有洲际弹道飞弹及太空发射都进行常态通知」。

纽西兰表示，中国是在通知太平洋诸国两小时后执行飞弹试射行动。目前还不清楚中方是否事先通知美国。

监测单位表示，中方这枚自核潜舰发射的飞弹，疑似落在索罗门群岛（Solomon Islands）附近。索罗门群岛曾于2022年与中国签署一项秘密安全协议，不过该国新上台的政府目前正在对这项协议进行检讨。

亚洲社会政策研究所（Asia Society Policy Institute）高级研究员莫里斯（Lyle Morris）指出，这次试射显示中国的核武发射手段从陆基进一步扩展。

他说：「这种射程的试验是一项重大进展，显示中国正发展更具存活能力及更远射程的海基核吓阻能力。」

这也显示中国海军「有能力自接近中国沿海的堡垒海域（bastion）威胁美国本土」。