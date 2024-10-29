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美国：北韩派1万名军人到俄罗斯受训

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（法新社华盛顿28日电） 华府今天表示，北韩已派出约1万名军人到俄罗斯训练，人数是先前估计的3倍，北约与欧盟警告俄乌战争可能危险地扩大。

各界普遍认为，与莫斯科签署共同防御协议的平壤，已在向俄罗斯提供武器用于入侵行动，但派出兵力到当地将代表冲突情势升级。

乌克兰总统泽伦斯基（Volodymyr Zelenskyy）警告北韩可能「不久后」将部署多达1万2000名军人到俄罗斯领土，美国总统拜登称这样的兵力部署「非常危险」。

五角大厦副新闻秘书辛赫（Sabrina Singh）向媒体表示：「我们认为朝鲜民主主义人民共和国（DPRK）总共已派出约1万名士兵到俄罗斯东部受训，这可能可在未来几周增强部署于乌克兰附近的俄军兵力。」朝鲜民主主义人民共和国是北韩的正式国名。

华府先前估计派到俄罗斯的北韩官兵数量为3000多人。

同时，北大西洋公约组织（NATO）秘书长吕特（Mark Rutte）称这样的兵力部署是俄罗斯战争的「危险扩张」，也是俄罗斯总统「蒲亭（Vladimir Putin）日益绝望的迹象」。

吕特说，自俄乌战争于2022年爆发以来，已有超过60万名俄罗斯士兵阵亡或受伤，又说如果没有外国支持，克里姆林宫无法持续入侵。

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