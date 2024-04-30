美国：反对国际刑事法院调查以色列

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（法新社华盛顿29日电） 有报导指出，以色列官员担心国际刑事法院可能对以国总理尼坦雅胡等官员与哈玛斯领导人发出逮捕令之际，美国今天表示，反对国际刑事法院对以色列在加萨的行为进行调查。

根据报导，以色列总理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）在周末的电话会议中向美国总统拜登提出这个问题。

白宫新闻秘书尚皮耶（Karine Jean-Pierre）在简报会上说：「我们对国际刑事法院（ICC）的调查非常清楚，我们并不支持，且不相信他们有管辖权。」

「纽约时报」（The New York Times）报导，以色列官员表示，尼坦雅胡本人可能也在逮捕令名单之列，法院也考虑对哈玛斯（Hamas）领导人发出逮捕令。

尚皮耶不愿证实新闻媒体Axios的报导，即尼坦雅胡28日与拜登通话时，要求阻止国际刑事法院向以色列官员发出逮捕令。

她还说：「这次通话的主要焦点显然是人质协议和停火，以及向加萨提供人道主义援助。」

对于报导指华府已向国际刑事法院发出警告，发出任何逮捕令都可能破坏以哈之间达成停火和人质协议努力，尚皮耶也拒绝置评。

国际刑事法院尚未对这些报导置评。但许多以色列官员最近几天表示，法院对以色列采取任何行动的尝试都「令人无法接受」。

尼坦雅胡26日在社群媒体X上表示：「在我的领导下，以色列永远不会接受国际刑事法院损害其基本自卫权的任何企图。虽然国际刑事法院不会影响以色列的行动，但将开创危险的先例，威胁到所有打击野蛮恐怖主义和恣意侵略的民主国家的士兵和官员。」