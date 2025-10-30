美国：持续锁定东太平洋贩毒船只 新一波袭击4人死亡

（法新社华盛顿29日电） 美国官员今天表示，美军在东太平洋袭击一艘据称正在贩毒的船只，4人因此死亡。

美国国防部长赫格塞斯（Pete Hegseth）在社群平台X宣布，这起袭击发生在国际水域，他发布的一段影片显示，一艘船在水面静止不动，随后发生剧烈爆炸并引发火灾。

这段影片如同美国政府先前发布的一样，船上部分区域被模糊处理，因此无法核实船上究竟有多少人。

华盛顿最近备受争议的缉毒行动，累积至目前已有62死。

赫格塞斯表示，「这艘船与其它所有船只一样，根据我们的情报，它参与非法毒品走私活动，正沿着一条已知的毒品走私路线航行并载有毒品。」

专家表示，这些自9月初开始的袭击船只事件，即使目标是已知毒贩，也属于法外处决。华盛顿至今尚未公开任何证据证明其攻击目标正在走私毒品，或对美国构成威胁。

美军日前在东太平洋发动3次空袭，击沉4艘疑似运毒船只，赫格塞斯指出有14人死亡，1人幸存。

美国曾请求墨西哥营救这名幸存者，但墨西哥总统薛恩鲍姆（Claudia Sheinbaum）今天表示，搜救工作已经失败。

美国已部署7艘海军军舰以及F-35隐形战机，同时下令「福特号」（USS Gerald R. Ford）航舰打击群前往当地，大幅提升地区战力。

面对美国在委内瑞拉附近部署大规模军力，委内瑞拉试图展现在打击毒品方面的努力。委内瑞拉总统马杜洛（Nicolas Maduro）今天稍早表示，委内瑞拉已拦截3架据称用于贩毒的飞机。

随着美国袭击船只并在当地部署军事武力，区域紧张局势不断升高。美国宣称打击毒品贩运，但委内瑞拉担心这只是美国发起军事行动推翻马杜洛政权的幌子。

美国并不承认马杜洛在总统大选中胜出，并指控他领导古柯硷贩运集团，同时悬赏5000万美元（约新台币15亿元）予提供线索逮捕马杜洛的人。