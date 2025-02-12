美国1月通膨意外加速 川普发文怪罪拜登

afp_tickers

2 分钟

（法新社华盛顿12日电） 根据今天公布的美国政府数据，美国今年1月消费者通货膨胀意外加速，增添联邦准备理事会持续暂停调降利率的压力，美国总统川普则把通膨攀升归咎于民主党籍前总统拜登。

美国劳工部在声明中表示，1月消费者物价指数（CPI）和去年同期相比增加3.0%，高于12月的年增2.9%，也是连续第4个月攀升。

1月CPI年增率较道琼新闻社（Dow Jones Newswires）和「华尔街日报」（The Wall Street Journal）访调分析师预估的中位数2.8%略高。

最新数据可能促使要求联邦准备理事会（Fed）把关键贷款利率维持在4.25%至4.50%区间的呼声更大，以等待物价平缓。

根据今天公布的数据，去除波动较大的食品和能源价格后的核心CPI年增率也微幅上升，来到3.3%，这是联准会必须担心的另一点。

按月来看，1月份CPI月增0.5%，核心CPI月增0.4%。

数据公布后，川普（Donald Trump）在社群媒体贴文写道：「拜登（Joe Biden）（让）通膨攀升！」

川普今晨另要求联准会降息，再度干预这个独立机关的决策。他在自家社媒平台「真实社群」（Truth Social）贴文写道：「利率应该调降，这将与即将祭出的关税齐头并进！」

川普无法直接控制联准会，但这不是他1月重返白宫后第1次要求降息。川普在第1任期内也曾频频施压联准会。