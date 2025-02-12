立足瑞士 报道世界
登录

美国1月通膨意外加速 川普发文怪罪拜登

afp_tickers
此内容发布于
2 分钟

（法新社华盛顿12日电） 根据今天公布的美国政府数据，美国今年1月消费者通货膨胀意外加速，增添联邦准备理事会持续暂停调降利率的压力，美国总统川普则把通膨攀升归咎于民主党籍前总统拜登。

美国劳工部在声明中表示，1月消费者物价指数（CPI）和去年同期相比增加3.0%，高于12月的年增2.9%，也是连续第4个月攀升。

1月CPI年增率较道琼新闻社（Dow Jones Newswires）和「华尔街日报」（The Wall Street Journal）访调分析师预估的中位数2.8%略高。

最新数据可能促使要求联邦准备理事会（Fed）把关键贷款利率维持在4.25%至4.50%区间的呼声更大，以等待物价平缓。

根据今天公布的数据，去除波动较大的食品和能源价格后的核心CPI年增率也微幅上升，来到3.3%，这是联准会必须担心的另一点。

按月来看，1月份CPI月增0.5%，核心CPI月增0.4%。

数据公布后，川普（Donald Trump）在社群媒体贴文写道：「拜登（Joe Biden）（让）通膨攀升！」

川普今晨另要求联准会降息，再度干预这个独立机关的决策。他在自家社媒平台「真实社群」（Truth Social）贴文写道：「利率应该调降，这将与即将祭出的关税齐头并进！」

川普无法直接控制联准会，但这不是他1月重返白宫后第1次要求降息。川普在第1任期内也曾频频施压联准会。

阅读最长

讨论最多

相关内容

讨论
提问者： 本杰明·冯·威尔

您是否认为虚假信息对直接民主国家来说尤其危险？

2024年是全球大选数量创纪录的一年，有目的的虚假信息在许多选举中都曾引起轩然大波。虚假信息对社会信任的负面影响不容小觑。

参与讨论
57
121 留言
查看讨论

相关内容

讨论
提问者： 凯蒂·罗米

瑞欧双边协议对生活在海外的瑞士人有多重要？

经过几个月的谈判，瑞士和欧盟于2024年12月宣布，关于一揽子双边协议的谈判已经结束。但未来的政治道路依然漫长，因为该协议必须得到瑞士议会的批准，且可能付诸全民公投定夺。

参与讨论
56
22 留言
查看讨论

相关内容

讨论
提问者： 詹尼斯·马夫里斯

未来的瑞士中立模式是什么？

瑞士的中立性在当前的国际局势中确实面临挑战，但这并不意味着中立政策完全失效。相反，瑞士可能需要在保持中立的同时，灵活应对国际变化，以维护其国家利益和安全。

参与讨论
381
272 留言
查看讨论
阅读最长

瑞士资讯SWI swissinfo.ch隶属于瑞士广播电视集团

瑞士资讯SWI swissinfo.ch隶属于瑞士广播电视集团