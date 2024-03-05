美国2024大选 拜登预测川普若败选将不会认输

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（法新社华盛顿4日电） 根据今天刊出的采访内容，美国总统拜登警告，如果他2024年大选可能的竞争对手川普败选，川普将对11月选举结果提出质疑。

「纽约客周刊」（The New Yorker）对81岁的民主党人拜登做了长篇人物介绍，根据访谈内容，拜登说：「输家就是输家，永远不会有风度。」

拜登在这场于今年1月进行的访谈中又说：「我只是觉得，他将无所不用其极试图赢得选举。」他接着说，「如果我胜选」，但旋即加上一句「等到我胜选」，「我认为他会对选举结果提出质疑」。

77岁的前总统川普试图重返白宫，目前是共和党提名战中声势领先的参选人，他不实声称拜登没有赢得2020年选举。

川普目前面临着密谋推翻2020大选结果的联邦刑事指控，此案与川粉于2021年1月6日袭击国会山庄有关。

尽管民调显示选民日益担忧拜登的年龄，但拜登接受纽约客访问时，捍卫他争取第2任期的决定。他告诉纽约客说：「如果你自认你最有机会击败一个胜选后可能改变美国本质的人，你会怎么做？」

拜登近来在一连串民调落后川普，卓越的经济政绩又未获选民认同，因此日益把火力聚焦在川普对民主的威胁。

拜登驳斥外界对于他的竞选团队过于自信的担忧，说媒体不看好他2020总统大选与川普争锋的机会，2022期中选举和2023的非大选年选举亦是如此，但他和民主党在这几场选举均有斩获。

他说：「我是唯一打败过他的人。而我会再度击败他。」