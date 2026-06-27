美国250周年纪念护照 川普将成首位登上旅行证件现任总统

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（法新社华盛顿26日电） 美国总统川普今天公布庆祝独立250周年的限量版护照设计图，封面内页印有他神情严肃的肖像。新护照正式发行后，他将成为首位出现在美国人旅行证件上的现任总统。

法新社报导，川普在自家社群平台「真实社群」（Truth Social）发文展示这款新护照的设计图，并写道：「美国全新护照，上面写着『欢迎，但要守规矩！』」

图片显示，川普神情严肃地倚在办公桌前，下方是他的签名，背景则是「独立宣言」的内容。这张肖像似乎是取材自白宫摄影师托洛克（Daniel Torok）拍摄的照片。

对页则是1776年「独立宣言」签署场景的历史画作，下方印有「美利坚合众国250周年」（United States of America 250）字样。

白宫也发布了新版护照的预览图，并称这是「爱国者护照」（PATRIOT PASSPORT）。

美国国务院先前预告，7月6日起将推出印有「客制化艺术设计」的250周年纪念护照。

国务院官员4月曾表示，这款以川普为主题的纪念护照仅会在华府的现场申办据点限量提供，「发完为止」。

川普近来积极地在政府机构留下个人印记，多栋联邦政府机关大楼外墙悬挂印有总统形象的旗帜；财政部也表示，即将推出印有川普签名的1美元纸钞。

此外，川普也曾将自己的名字加到甘乃迪表演艺术中心（John F. Kennedy Center for the Performing Arts）名称中，但之后遭法院裁定移除。