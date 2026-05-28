美国250周年纪念钞拟印川普肖像 引发违法疑虑

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（法新社华盛顿28日电） 美国总统川普的肖像可能很快就会出现在新版250美元钞票上。这是这位共和党人近来再次打破美国传统、试图深植个人印记的最新举措，但也引发违法疑虑。

「华盛顿邮报」（Washington Post）今天率先报导这项新钞票提案的消息，钞票上的川普肖像十分醒目。

若提案真的实施，这将是近150年以来，美国货币首次出现仍然在世人物，更别说是在任总统的肖像。

美国财政部长贝森特（Scott Bessent）今天在媒体简报中指出：「目前联邦众议院与参议院都已有提案，打算修改现行规定，好让在世人物，也就是川普，能够出现在250美元钞票上。」

贝森特表示，「我不认为让美国现任总统（肖像）出现在250周年纪念钞票上，有任何不妥之处」，还说若法案通过，财政部已事先做好准备，但「仍会遵守法律」。

华邮取得的一份设计草图显示，钞票上印有「America 250 anniversary（美国250周年）」字样，象徵着美国于1776年7月4日宣布独立。

根据报导，美国财政部两名由川普任命的官员，去年开始要求铸印局（Bureau of Engraving and Printing）人员准备原型设计。

铸印局匿名员工向华邮表示，这项计画引发疑虑，因为可能违反联邦法律，这项法律禁止美国货币上印制仍在世总统的肖像。

财政部发言人向法新社表示，铸印局正对这项提案「进行适当规划与审慎评估」，还说财政部司库毕治（Brandon Beach）并未在国会行动前要求员工印制钞票。

根据华邮，铸印局局长索利梅（Patricia Solimene）曾提出反对并警告毕治等官员，此案存在法律与程序障碍。

报导指出，索利梅随后突然被调离原职。

近几个月来，甘乃迪表演艺术中心（John F. Kennedy Center for the Performing Arts）与美国和平研究所（U.S. Institute of Peace）都已重新命名，将川普名字纳入机构名称中。

让川普肖像出现在250美元钞票上的法案去年已提交国会，但目前仍未推进。

民主党强烈批评此举，参议院银行委员会成员华纳（Mark Warner）表示，这项前所未有的提案，等同于白宫公然「助长总统的自我崇拜」。（编译：徐睿承）