美国ICE局长悬缺 川普提名前陆战队员施罗耶

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（法新社华盛顿27日电） 美国总统川普今天提名前奥克拉荷马州警官、前陆战队员施罗耶（Lance Schroyer）担任备受争议的移民暨海关执法局（ICE）局长。

川普表示，施罗耶曾任州警官，也是前陆战队员，他有「数十年逮捕最恶劣罪犯的经验」。

美国职掌移民事务首长更迭快速，国土安全部长诺姆（Kristi Noem）今年3月遭川普撤职；ICE代理局长里昂（Todd Lyons）去年3月上任，今年5月卸任；施罗耶的人事案若获联邦参议院通过，他将接替里昂。

法新社报导，诺姆、里昂及前美国边境巡逻队（U.S. Border Patrol）官员博维诺（Gregory Bovino），曾是川普大规模驱逐移民行动中，最引发争议的主导人物。

国土安全部长穆林（Markwayne Mullin）在社群平台X发文指出，新获提名ICE局长的里昂，当时也积极参与驱逐移民行动。

穆林表示：「里昂来自实战现场，曾主导大规模行动，并与联邦和州府的同事携手合作，将非法移民从奥克拉荷马州遣送出境。」

移民暨海关执法局局长任命案须经参议院同意，但自2017年以来局长皆以代理身分接掌。（编译：纪锦玲）