美在中东军舰增至10艘

afp_tickers

2 分钟

（法新社华盛顿28日电） 随着近日一支航空母舰打击群抵达中东，美国在该地区的军舰总数增至10艘，若总统川普决定对伊朗发动攻击，将可动用相当可观的军事火力。

目前部署在中东的军舰数量，已与年初美军在加勒比海发动震惊全球的逮捕委内瑞拉领导人马杜洛（Nicolas Maduro）行动前夕所派遣的兵力规模大致相当。

美国官员今天表示，目前在中东的美国军舰总数为10艘，其中包括「林肯号」（USS Abraham Lincoln）航空母舰打击群，该舰队配备3艘驱逐舰以及F-35C匿踪战机。

此外，还有另外6艘美国军舰在该地区执行任务，包括3艘驱逐舰与3艘滨海战斗舰（Littoral Combat Ship）。

川普今天在其社群平台Truth Social发文表示：「一支庞大的舰队正朝伊朗前进。」他说：「如同对付委内瑞拉一样，这支部队已准备就绪、心意坚定，且有能力在必要时以速度与暴力迅速完成使命。」

他补充说，「时间所剩无几」，敦促德黑兰当局「达成协议！」

伊朗驻联合国代表团随后在社群平台X发文反击，表示伊朗「已准备好对话」，但强调「若被逼入绝境，将不惜自卫并做出前所未有的强硬回击！」

该航空母舰及其随行舰艇是在伊朗加强镇压抗议行动之际，受命开往中东。