美大学反以示威 白宫：拜登支持学生行使言论自由

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（法新社华盛顿24日电） 美国大学生反对以色列军队在加萨战争中的所作所为，反以示威愈演愈烈。白宫今天表示，总统拜登支持学生行使言论自由权利。

纽约哥伦比亚大学（Columbia University）示威抗议不断，全美各地类似事件频传，引起媒体和政界人士密切关注。学生表示，此举是为了支持身陷加萨战火的巴勒斯坦人。据哈玛斯（Hamas）治下的加萨卫生部统计，加萨地区的死亡人数累计已达3万4200人。 但是许多人和亲以人士担心校园示威会升级成反犹太主义（anti-Semitism）行动，并谴责校方是在鼓励威吓及仇恨的言论。

白宫新闻秘书尚皮耶（Karine Jean-Pierre）表示，总统拜登认为学生能在校园中畅所欲言、不带偏见，实为重要；政府相信人民能和平地发表己见，但若涉及煽动仇恨或暴力的言论，政府必须出面遏止。

拜登21日指称，校园内禁止一切的公然反犹太主义行为。联邦众议院共和党籍议长强生（Mike Johnson）今天造访哥伦比亚大学，谴责反犹太主义的蔓延，要求哥大校长引咎辞职。强生表示，倘若无法迅速遏止反犹太主义延烧，威胁与恫吓不止，那么就该出动国民兵（National Guard）了。 据社群媒体的影片显示，支持巴勒斯坦人的示威日益扩大，德州大学（University of Texas）有几百名学生和骑警对峙，其他学校也有镇暴警察在阻却示威学生。加萨地区死伤惨重，全美各地群众尤其是大学生怒不可遏。在拜登角逐连任之际，拜登政府支持以色列显得戒慎恐惧。

加萨地区发现多处乱葬岗，白宫今天要求以色列当局对此给予解释。但同日拜登也签署法案给予盟国以色列130亿美元的军事援助。据法新社统计以色列官方数据显示，去年10月7日哈玛斯突袭以色列，造成约1170人丧生。其后，以色列发动报复攻击，引爆以哈战争。