美大学掀亲巴抗议活动 议员扬言动员国民兵

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（法新社奥斯汀24日电） 美国多所大学院校出现亲巴勒斯坦的示威活动后，联邦众议院议长强生（Mike Johnson）亲临哥伦比亚大学时暗示可让国民兵进驻校园。

强生今天率其他共和党议员造访纽约的哥伦比亚大学（Columbia University），会见犹太学生，并于记者会期间暗示可让国民兵（National Guard）进驻校园。

他在美国校园说出这番话，算是相当挑衅的威胁。哥大学生这次的挺巴活动，已让外界想起1970年俄亥俄州肯特州立大学（Kent State University）示威事件：当时国民兵向反越战的人群开枪，造成4名手无寸铁的学生死亡，9人受伤。

而哥大这波示威是声援加萨走廊（Gaza Strip）的巴勒斯坦人，诉求是要校方和其他大学自以色列企业撤资。

示威群众包含一些犹太学生，他们否认活动中有反犹事件；但以色列支持者以及忧心校园安全的人士直指有反犹事件，并认为校方在鼓励恐吓和仇恨言论。

上星期，校方要求警方出面，造成数十人被捕。

强生今天说：「我们不能允许这种仇恨和反犹主义在校园盛行，必须予以制止。犯下这种暴力的人应该被捕。校长夏费克（Minouche Shafik）如果不能立即平息这场混乱，我今天在此与同事们一起呼吁她辞职。」