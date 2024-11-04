美大选倒数 川普造势演说「不介意媒体遇袭」

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（法新社宾州利蒂茨3日电） 美国总统大选倒数两天，共和党候选人川普今天在竞选最后阶段发表演说，除了一再质疑投票公正性，并重提自己试图扭转4年前败选结果却被起诉的旧恨，还说他并不在意媒体遭遇暴力。

川普川普加强力道，对「极其无能」的国家领导层和美国媒体发动口头攻击，他在宾州兰卡斯特（Lancaster）的集会上，一度将话题转向针对媒体的暴力。

他对支持者说，如果有记者被枪杀，他不会介意，进一步加剧了他日益阴暗的言论。川普的演说经常带侮辱性言语，如今不仅愈来愈重口味，还语带暴力。

川普在90分钟的演说中，回忆起一名持枪歹徒7月在宾州巴特勒（Butler）的集会中暗杀他未遂的事件，并补充说，如果他再次遇袭，子弹必须先穿过媒体记者。

他说：「要击中我，就必须让子弹穿越制造假新闻的人群，我不太介意这一点。我不介意。」这番话引来了笑声。

距离投票日仅剩不到48小时，川普继续散布与选举有关的谎言，他主张，倘若选举存在舞弊，他才可能输给民主党对手、副总统贺锦丽（Kamala Harris），尽管民调显示双方势均力敌。

尽管没有证据表明美国存在任何有意义的选举舞弊行为，但川普声称，关键摇摆州宾州的民主党人正竭尽全力窃取大选。

他对宾州利蒂茨（Lititz）的群众说，民主党人是「恶魔」，并告诉支持者说，如果他们不去投票，就很「愚蠢」。

目前已有超过7730万人在大选日前投票，比2020年总投票数的一半略多一些。（译者：刘文瑜/核稿：陈昱婷）