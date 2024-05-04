美大选恶意假消息锁定移民 称外国人是为投拜登涌入

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（法新社华盛顿4日电） 美国共和党政治人物热议南方边界非法移民问题，然而有些人采取进一步行动，宣传关于总统大选非公民投票的恶意假消息。

由于美国摇摆州的几千票就可能决定总统大选结果，社群媒体现在充斥指控，称外国人入境美国是为了让选情有利现任总统拜登（Joe Biden）。

法新曾大肆报导以驳斥前述主张，说明非美国公民「不能在联邦选举投票」，且双重验证等安全措施能防止他们登记投票。

然而，美国前总统暨共和党总统参选人川普（Donald Trump）近日在其社群媒体「真实社群」（Truth Social）平台分享影片，称民主党人鼓励移民赴美，好让选战倾向拜登。

拥有社群媒体X平台的美国亿万富豪马斯克（Elon Musk）也在X上扩散这支短片，观看次数高达9000多万。

美国联邦选举约有1亿6100万美国人登记投票，尽管非公民人士参与联邦选举已属违法，川普及美国联邦众议院议长强生（Mike Johnson）近日提议再立法防止非公民投票。

专家表示，关于移民投票的假消息盛行，部分原因在于近年越过美墨边界的移民人数激增。

美国乔治华盛顿大学媒体及公共事务副教授波特（Ethan Porter）指出，一些政治人物或许认为，自己能利用民众对非法移民的「焦虑与恐惧」来动员支持者。

此外，分析家指出，关于非公民投票的论述也能为未来提出「选举舞弊」的指控铺路。

波特说道：「若非我方在非法投票影响下依然胜选，就是我方因非法投票而败选。」

然而，这也可能为共和党人带来意料之外的后果。

美国华盛顿大学知情公众中心（Center for an Informed Public）博士后学者巴雅尔（Mert Bayar）指出：「选举舞弊谣言及阴谋论，实际上恐对相信的人造成反动员效应，因为他们不信任这个体制，因此也不愿参与。」

多名专家告诉法新，选民诈欺这类恶意假消息带来的真正威胁，在于导致民众对美国选举制度的信心崩跌。