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美大选投票日 川普称若选举公平败了愿服输

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（法新社佛罗里达州西棕榈滩5日电） 美国共和党总统候选人川普今天投票后说，「如果这是公平的选举」，他若输了也会准备承认败选结果，并再度对电子投票机器提出疑虑。

川普在佛罗里达州投票后告诉媒体：「若我输了选举，如果这是公平的选举，我会第一个出面承认结果…到目前为止我认为过程公平。」他在竞选期间多次提出类似的警告。

川普头戴印有「让美国再次伟大」（Make America Great Again）字眼的红帽，重申先前对电子投票机器的批评，间接表示电子投票机器不比纸本投票可靠，且将让结果出炉的时间延后。

他在佛州西棕榈滩（West Palm Beach）告诉媒体：「他们把钱都花在机器上…如果他们采用纸本投票、选民身分证、公民身分证明以及一日投票，到了晚间10时一切就会结束。这太扯了。」

他还说：「大家知道现在纸本比电脑更先进吗？若纸上带有浮水印，人就不能…反正就是会令人难以置信。人根本无法作票。」

川普被问到是否担心选后动荡及是否会呼吁支持者避免使用暴力时，随即批评这项提问。

他说：「我不必告诉他们怎么做，不会有暴力情事，当然不会有，我的支持者不是暴力的人。」

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