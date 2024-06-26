美大选首场辩论将登场 拜登与川普呈现不同愿景

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（法新社华盛顿25日电） 美国2024年总统大选首场辩论尚未登场，拜登与川普已对美国在世界舞台上扮演的角色提出截然不同的愿景，无论是在风格还是实质内容上。

现任与前任总统之间的罕见对决，让两人的鲜明对比呈现在众人眼前。川普在2017年到2021年担任总统期间矢言推动「美国优先」政策，采取好斗且往往带有孤立主义色彩的世界观；然而，当拜登2021年上任时，他向国际宣示「美国回来了」，重新修复与盟国的关系。

这两位总统有一些共同的核心信念。两人都坚持自阿富汗撤军，认为不值得让美国人为这场美国最长的战争抛头颅洒热血并耗费资产。但两人在执行撤军上相互攻讦，而这与他们在大多数议题上的激烈公开争执一致。

● 俄罗斯与乌克兰

俄罗斯无视拜登的直接警告，于2022年2月全面入侵邻国乌克兰后，拜登在国际上主导种种支持乌克兰的行动。

在拜登的鼓励下，美国国会批准价值1750亿美元的援乌方案，包括提供武器与预算支持。拜登去年还出人意料地亲自访问基辅，并称俄罗斯总统蒲亭（Vladimir Putin）是「残酷的暴君」。

川普对美国援乌则持怀疑看法，并表示他预料俄罗斯将胜出，而他在国会的支持者将最新一个军援乌克兰的包裹方案推迟了好几个月。

川普吹嘘说可以迅速结束俄乌战争。他的顾问曾表示将推动停火，也许是藉由警告乌克兰说，除非在边界上让步，否认美国援助将耗尽；这样的建议遭拜登强烈反对，拜登称只有乌克兰能决定自己的未来。

川普先前还对蒲亭表示过赞赏，并在施压乌克兰总统泽伦斯基（Volodymyr Zelenskyy）挖掘拜登一家的丑闻时，因为扣住对乌克兰的军事援助而首度面临弹劾。

● 中东

川普在担任总统期间是以色列的坚定支持者，采取种种具里程碑意义的举动，像是将美国大使馆迁至耶路撒冷；巴勒斯坦人也希望耶路萨冷作为他们未来的首都。

川普批评拜登「抛弃」以色列。然而，拜登长期以来一直称自己是以色列的捍卫者，并因为支持以色列的举措而遭民主党左翼炮轰，包括提供武器，以及在联合国安全理事会动用否决权。

尽管如此，拜登仍就巴勒斯坦平民伤亡与以色列总理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）发生冲突，并冻结包含2000磅重炸弹的一批武器运输。

各界预料川普立场将更为强硬，但他也批评尼坦雅胡，责怪他未能防止去年10月7日巴勒斯坦武装组织「哈玛斯」（Hamas）发动的袭击，这与尼坦雅胡迅速承认拜登2020年胜选有关。

川普与女婿库许纳（Jared Kushner）在他任期后期达成「亚伯拉罕协议」（Abraham Accords），让阿拉伯联合大公国、巴林和摩洛哥与以色列关系正常化，这是数十年来首度有阿拉伯国家承认以色列。

拜登的最高阶外交官布林肯（Antony Blinken）声称在锁定更大目标，即沙乌地阿拉伯承认以色列一事上取得进展。但拜登政府责怪川普为了推动阿拉伯承认以色列，在支持尼坦雅胡时回避了巴勒斯坦人问题。

拜登也指责川普退出前总统欧巴马谈成的协议，导致伊朗的核子计画恶化。川普辩称这项协议力道不够强，拜登基本上也放弃恢复协议。

● 中国、北韩与盟国

川普与拜登都称中国是美国的头号长期竞争对手，并致力对抗北京，但两人对付中国的方式却截然不同。

拜登在某些领域对中国采取更强硬的行动，包括对半导体出口实施全面性禁令，但也提到别让竞争演变为冲突，并在气候变迁等特定领域合作。拜登去年与中国国家主席习近平举行了气氛友好的峰会。

川普则称中国是敌国，并矢言将大幅调高关税。但川普也坚称习近平是「好朋友」。

川普经常称赞威权专制领导人，称他与北韩强人金正恩「陷入爱河」。川普与金正恩会面3次，这些会面是不寻常的个人外交，缓解了双方的紧张情势，但没有谈出持久的协议。

川普反过来批评西方民主盟友，他认为这些盟友从美国获得不公平的利益。

他出席竞选活动时表示，如果北大西洋公约组织（NATO）盟国不「支付帐单」，也就是军事开支，他将鼓励俄罗斯「为所欲为」。

美国副国务卿康贝尔（Kurt Campbell）则是呈现截然不同的看法。他说：「如果你问我什么是『拜登主义』（Biden Doctrine），那就是加强与盟国和友邦的伙伴关系。」