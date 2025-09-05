美委局势紧张 川普拟派10架F-35战机赴波多黎各

（法新社华盛顿5日电） 消息人士今天披露，美国总统川普将派遣10架F-35隐形战机前往波多黎各，作为打击毒枭行动的一部分。同时，随着华府在加勒比地区的军事部署升级，与委内瑞拉的紧张局势不断加剧。

这些战机将与美国已部署在南加勒比海的军舰会合。川普正加大对委内瑞拉总统马杜洛（Nicolas Maduro）施压，美国指控马杜洛领导着一个贩毒组织。

近几天紧张局势升温，美国国防部表示，两架委内瑞拉军机昨天接近一艘国际水域上的美国海军舰艇，形容这是一次「高度挑衅」的举动。

美军2日在加勒比海炸毁一艘被指为运毒船只。川普称这艘船隶属与马杜洛有关的委内瑞拉黑帮组织「阿拉瓜火车」（Tren de Aragua），造成11人死亡。

美方消息人士透露，这批F-35战机将部署于波多黎各一处空军基地。波多黎各是美国位于加勒比海的领土，拥有300多万人口。

被美国视为2024年选举不合法的左翼强硬派领袖马杜洛谴责美国的军事部署，是「我们大陆在过去一百年来所面临的最大威胁」。

他宣布国家已准备好「以武装斗争捍卫领土」，并动员约34万名现役军人，以及据称超过800万名后备役军人。

马杜洛告诉外国记者：「如果委内瑞拉遭到攻击，将立即进入武装斗争阶段。」（编译：徐睿承）