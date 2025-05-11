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美媒：川普将接受卡达馈赠豪华客机作为空军一号

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（法新社华盛顿11日电） 尽管美国宪法针对总统接受馈赠有严格规定，美国媒体今天披露，总统川普打算接受卡达王室赠与一架豪华的波音喷射机作为总统座机空军一号，并于卸任后继续使用。

率先披露这项消息的美国广播公司新闻网（ABC News）称这架波音747-8型（Boeing 747-8）巨无霸喷射机为「飞行宫殿」（flying palace），可能是美国政府曾经收到过的最昂贵礼物。

美国宪法的薪酬条款（Emoluments Clause）禁止政府官员收受「来自任何国王、亲王或外国」的礼物。

但川普计划卸任后将客机移交给他的总统图书馆，以规避相关法律。

根据美国广播公司与「纽约时报」（The New York Times）报导，这项计画将于川普本周出访卡达等3个中东国家时宣布。

接受馈赠恐引发重大道德争议，因为这显然违反政府防贪腐相关法律。然而消息人士告诉美国广播公司，白宫和司法部认为这项馈赠并非以换取任何特别利益或行动为前提，不构成贿赂。

他们指出，这架客机会先交给美国空军，之后移交给川普的总统图书馆，并非馈赠任何个人，因此并不违宪。

白宫没有立即回应法新社的置评请求。

民主党全国委员会（Democratic National Committee）表示，此举证明川普利用总统职位谋取个人利益。

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