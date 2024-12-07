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美媒：恐新政府报复 拜登考虑预先赦免反川普人士

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（法新社华盛顿6日电） 根据美国媒体报导，美国总统拜登正在考虑预先赦免数名知名人士，因为他们可能面临川普新政府走马上任后的政治报复。

被考量列入这项历史性赦免的人包括前白宫COVID-19（2019冠状病毒疾病）特别顾问佛奇（Anthony Fauci）和川普的强烈批评者、前共和党籍联邦众议员丽兹・钱尼（Liz Cheney）。

川普毫不掩饰地表示，他希望报复批评他的人以及那些他错误宣称从他手中偷走2020年大选胜利的人。

拜登已经与顾问讨论是否可能在他于明年1月20日离开白宫之前，运用宪法的权力，针对数名人士保护性地发布预先赦免━即使是尚未遭到任何罪行起诉的人。

美国政治新闻媒体Politico率先报导这些内部讨论，后来又有纽约时报（The New York Times）、哥伦比亚广播公司新闻网（CBS News）和华盛顿邮报（The Washington Post）报导，所有报导都引用熟知讨论的匿名消息来源。

白宫发言人尚皮耶（Karine Jean-Pierre）今天没有证实这些报导，但表示拜登总统正在「考量其他赦免和减刑」。

在美国众议院首度弹劾川普过程中担任要角的时任加州民主党籍众议员谢安达（Adam Schiff）和退役将领密利（Mark Milley）也可能会获得预先赦免，以保护他们不受到川普的伤害。

密利曾在川普第1个总统任期内担任参谋首长联席会议主席，他后来告诉记者伍德华（Bob Woodward），川普是「一个不折不扣的法西斯主义分子」，是「这个国家最危险的人」。

谢安达回应这些报导时说，他反对这样的作法。

谢安达告诉美国媒体：「我不认为某种全面赦免的想法是个好主意，我建议不要这样做。」他还说，他已经向白宫传达这个立场。

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