美官员告别服役近40年空军一号 传卡达赠机将接棒

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（法新社华盛顿18日电） 美国白宫官员今天向1架服务美国总统超过30年的专机正式道别。外界揣测，卡达赠送给美国总统川普的改装波音（Boeing）747即将投入服役。

法新社报导，白宫通讯主任张振熙（Steven Cheung）在社群平台X发布1张刚从法国七大工业国集团（G7）峰会归来、经典蓝白机身的专机照片，并写道：「做得好，忠实的老伙伴。这是最后一程了。」

国务院礼宾司长克劳里（Monica Crowley）也在X贴出同1架飞机停放于华府附近安德鲁联合基地（Joint Base Andrews）的照片，并称自己有幸搭乘该机执行的「最后一趟」任务。

克劳里表示，「近40年来，这架飞机曾搭载自老布希（George H.W. Bush）以来的每一位美国总统。它虽然不是最先进的机型，但很舒适。每一次和川普总统同行，都是格外特别的回忆。再见了，谢谢你。」

这架专机是2架大幅改装的747之一，军方型号称为VC-25A，自1990年开始服役。专机只要搭载总统，即称为「空军一号」。

美国国家广播公司新闻网（NBC News）报导，川普正考虑下月前往拉什摩尔山（Mount Rushmore，俗称总统山）参加美国建国250周年庆祝活动时，首次搭乘卡达赠送的专机。

美国空军5月表示，卡达专机已完成飞行测试，不久后就会启用，并预计于今夏换上红、白、蓝三色的新涂装。

美国空军也向法新社证实，这架被称为VC-25B Bridge的卡达专机「很快将和现役的VC-25A及C-32一同服役，加入总统机队」。

C-32是较小型的757客机，多用于较短的跑道，有「小空军一号」（Baby Air Force One）之称。

卡达赠送价值数亿美元的飞机，已引发美国国内关于总统是否能收受外国礼物的伦理与宪政争议。外国提供的飞机是否适合当作总统专机，也会带来国安风险疑虑。

据报导，川普自首度入主白宫以来，就希望汰换原有的空军一号，甚至还在白宫椭圆形办公室内摆放新涂装机型的模型。

川普去年曾表示，若不接受卡达的礼物「很愚蠢」，还抱怨目前服役的专机太过老旧。他也预告，未来可能将这架卡达专机捐赠给自己的总统图书馆作为展示品。

美国政府先前已委托波音公司生产2架全新的747-8作为总统专机，但相关计画因延宕与经费超支而卡关。