美官方机构示警 俄罗斯新一波假资讯针对摇摆州

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（法新社华盛顿4日电） 美国总统大选将于明天投票，预料这场选举的结果差距将非常接近。美国当局警告，与俄罗斯有关的假资讯行动正诬指摇摆州的官员打算作弊影响结果。

民主党总统候选人贺锦丽（Kamala Harris）与共和党候选人川普若要赢得白宫大位，就必须争取关键的7个摇摆州，而这些州过去一向是缺乏根据的选举舞弊指控的焦点。

美国国家情报总监办公室（ODNI）、联邦调查局（FBI）、网路安全和基础设施安全局（CISA）今天表示：「俄罗斯是最活跃的威胁。」

这些机构补充说，「这些行动可能煽动暴力，包括针对选务官员」，预料这类行为直到投票日和接下来数周会愈来愈严重。

在这次选举期间，美国国家情报总监办公室已就俄罗斯、伊朗等外国行为人疑似散播假资讯或骇入竞选团队而发布一连串警告。俄罗斯和伊朗向来也都否认这些指控。

美国国家情报总监办公室的最新声明举例，近期一支影片错误描述一段访问，内容是有人声称亚利桑那州出现选举舞弊，手法包括伪造海外选票、窜改选举名册以对贺锦丽有利等。

亚利桑那州州务卿方提斯（Adrian Fontes）说，这支影片及内容所言「完全不实、造假、欺骗」。

当局也表示，预料会出现与伊朗有关的行动，企图藉由散播伪造内容来煽动暴力。

美国官员上月底警告，一支广为流传的影片错误显示在宾夕法尼亚州投给川普的邮寄选票被毁，这支影片的幕后黑手与俄罗斯脱不了关系。

这支影片在X等社群平台上有数以百万计人次观看，内容是一名男子在宾州白克斯郡（Bucks County）整理邮寄选票，并把投给川普的票撕毁。

白克斯郡选举委员会表示，这支影片是「伪造」，画面中的信封和其他素材「显然不是（属于选委会或由选委会分发的）真品」。

微软威胁分析中心（Microsoft Threat Analysis Center）今年9月警告，俄罗斯特工正强化假资讯行动，藉由散播充斥阴谋的影片来诽谤贺锦丽阵营。