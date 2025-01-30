美客机撞直升机坠河 目击者称火花四溅像烟火

afp_tickers

2 分钟

（法新社华盛顿29日电） 美国一架搭载64人的客机今天晚间在雷根华盛顿国家机场附近与一架美军黑鹰直升机在空中相撞后坠河，目击者舒曼表示，他开车回家时，看到上方夜空火花四溅，看起来像是大型烟火。

舒曼（Ari Schulman）告诉美国有线电视新闻网（CNN），「一开始我看到这架飞机，看起来很好、很正常」，即将进场。他说：「3秒钟后，它（飞机）一整个右倾…我可以看到它的底侧，亮起亮黄色，下面火花四溅，看起来像焰火筒。」

这架客机是美国航空（AA）子公司PSA航空公司（PSA Airlines）执飞的庞巴迪（Bombardier）区域客机，从堪萨斯州威契塔（Wichita）起飞，晚间9时左右在雷根华盛顿国家机场（Ronald Reagan Washington National Airport）准备进场时与一架UH-60黑鹰（Black Hawk）直升机在空中相撞。

美航表示，客机上有60名乘客和4名机组人员。美国军方人员说，这架直升机搭载3名军人，目前尚不清楚他们的状况。

美国军方发言人表示，这架直升机当时正进行训练飞行。

「华盛顿邮报」引述不具名消息人士说法报导，警方已开始从波多马克河（Potomac River）打捞到多具遗体。

美国总统川普表示他已听取相关简报，并谈到若有人罹难，「愿上帝保佑他们的灵魂」。

川普并在社群媒体「真实社群」（Truth Social）发文，质疑为何塔台没指示直升机要怎么做，而是问他们是否看到这架客机，并说这个糟糕的情况原本应可避免。