美富二代兄弟弑亲案 法官驳回重审请求

2 分钟

（法新社洛杉矶16日电） 因持枪残杀双亲迄今服刑超过30年的美国加州富二代莱尔．梅南德兹（Lyle Menendez）和艾瑞克．梅南德兹（Erik Menendez）兄弟，如今失去了重审的机会。

莱尔和艾瑞克上个月刚被拒绝假释，如今加州洛杉矶法官莱恩（Judge William C. Ryan）又否决重审，让两人备受瞩目的平反行动再度遇挫。

两兄弟的案件近来因串流影视平台Netflix相关影集而获得广大关注。两人主张，近期出现的新证据显示父亲曾性侵他们，足以作为重审的依据。

然而，法官认为，新证据内容并未超出「陪审团先前已经量过的虐待指控；陪审团仍认定两兄弟在预谋后执行计画，动手杀害他们施虐的父亲及有着同谋关系的母亲」。

法院备忘录引述法官的话表示，且新证据也不足以证明两兄弟当下「遭遇迫切危险的恐惧」，因此维持原审在他们并非出于自卫的裁定。

梅南德兹兄弟1989年持枪杀害双亲荷塞（Jose Menendez）与凯蒂（Kitty Menendez），检方当时指控两兄弟冷酷杀人是为了夺取巨额家产。

两兄弟则声称动手杀人是因为多年来饱受父亲虐待，包括性侵，才会下毒手。

新出现的证据包括艾瑞克据称写给表亲、详细描述父亲施暴内情的信，以及另一名男子有关自己曾遭荷塞性侵的指控。

现年57岁的莱尔和54岁的艾瑞克，可以针对昨晚裁决再上诉。

两人原本遭处无期徒刑不得假释，今年5月减为50年有期徒刑，3年后可再次申请假释。