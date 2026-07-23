美对伊朗军事目标发动新一波攻击 伊朗扬言以牙还牙

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（法新社华盛顿22日电） 美国军方今天指出，已对伊朗军事基础设施发动新一波空袭，这也是美军连续第12晚对伊朗发动攻击，伊朗则回呛将以牙还牙。

美军中央司令部（CENTCOM）表示：「美东时间今天下午5时30分，美军依照三军统帅指示，开始对伊朗军事目标发动更多打击。这次任务将持续进行，以进一步削弱伊朗威胁通行区域水域民用船只及商业船舶的能力。」

美国总统川普今天扬言，只要伊朗每攻击一艘通行荷莫兹海峡（Strait of Hormuz）的船只，美国就会摧毁伊朗一座桥梁或一座发电厂，伊朗则警告将「以牙还牙」。

针对这条全球重要能源航道的冲突已致美伊原本初步达成的协议破裂。伊朗重新实施封锁，并向试图通行的船只开火。

川普在社群媒体发文指出：「无论何时伊朗伊斯兰共和国以飞弹、火箭、无人机，或任何其他装置或武器向荷莫兹海峡上的船只开火，美国都将轰炸并摧毁一座桥梁或一座发电厂。」

伊朗外交部长阿拉奇（Abbas Araghchi）表示，若伊朗基础设施遭到攻击，德黑兰将采取同等报复。

他在社群平台X发文表示：「我们的防卫原则很明确，以牙还牙。任何针对伊朗的侵略，包括攻击我国基础设施，都将招致强有力且果断的回应。」

伊朗国营媒体引述军方指出，美国的威胁「只会导致战争扩大」。

美国国务卿卢比欧（Marco Rubio）则表示，华府仍然「愿意透过外交谈判寻求解决方案」，「但依目前来看，他们似乎并未认真看待这件事」。

稍早前，伊朗外交部发言人贝卡伊（Esmaeil Baqaei）说，透过斡旋方与华府间的外交接触仍然持续进行。

川普正面临国内要求结束这场冲突的庞大政治压力。美国战争部长赫格塞斯（Pete Hegseth）表示，这场冲突已耗费美国375亿美元，高于5月中旬所估计的近290亿美元。

不过，川普驳斥民调显示战争不受民众的支持。他说：「美国人不希望汽油价格上涨，但他们并不反对这场战争。」

受局势影响，全球原油基准布伦特原油价格今天一度涨破每桶95美元，创近6周新高，之后虽回落，但涨幅仍达3%左右。

此外，伊朗盟友、叶门激进团体「青年运动」（Houthis）扬言封锁沙乌地阿拉伯港口后，川普表示，若「青年运动」真的付诸行动，美国将「处理他们」。

目前尚不清楚「青年运动」将如何执行封锁，但此举可能加剧荷莫兹海峡封闭带来的冲击，危及沙乌地阿拉伯利用替代路线出口部分石油的能力。（编译：徐睿承）