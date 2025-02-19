美对俄政策剧变 马克宏2度召开欧洲紧急会议

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（法新社巴黎19日电） 法国总统马克宏（Emmanuel Macron）今天将就乌克兰问题再次召开会议，试图在华府令人震惊的政策转变后，协调欧洲针对他所谓来自俄罗斯的「生存威胁」做出回应。

根据法国总统府，马克宏计划与约15国领袖进行会谈，大多数领袖将透过视讯参与。

在俄国全面入侵乌克兰3年后，美国总统川普政府表示，已准备好与俄国总统蒲亭（Vladimir Putin）政府修复美俄外交关系，并讨论亲西方国家乌克兰的未来。

此举让欧洲联盟深感震惊，更让欧洲和基辅都陷入极大困境。

马克宏17日召集欧洲主要领导人，以及北大西洋公约组织（NATO）和欧盟领袖举行紧急会议，敦促协调因应华府政策剧变。

据报罗马尼亚和捷克等欧洲小国作为乌克兰的坚定支持者却未受邀参加，让他们感到震惊。马克宏今天因而召开新一轮会议。

法国总统府发布声明指出，马克宏计划今天下午与罗马尼亚临时总统博洛扬（Ilie Bolojan）进行面对面会谈。

艾里赛宫（Elysee Palace）表示，两位领导人随后计划与其他国家元首和政府领导人举行「非正式视讯会议」。

声明中未提供更多细节，但比利时、挪威、瑞典、芬兰、保加利亚、捷克和克罗埃西亚等国领导人预计会参与这场会议。