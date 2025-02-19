立足瑞士 报道世界
登录

美对俄政策剧变 马克宏2度召开欧洲紧急会议

afp_tickers
此内容发布于
2 分钟

（法新社巴黎19日电） 法国总统马克宏（Emmanuel Macron）今天将就乌克兰问题再次召开会议，试图在华府令人震惊的政策转变后，协调欧洲针对他所谓来自俄罗斯的「生存威胁」做出回应。

根据法国总统府，马克宏计划与约15国领袖进行会谈，大多数领袖将透过视讯参与。

在俄国全面入侵乌克兰3年后，美国总统川普政府表示，已准备好与俄国总统蒲亭（Vladimir Putin）政府修复美俄外交关系，并讨论亲西方国家乌克兰的未来。

此举让欧洲联盟深感震惊，更让欧洲和基辅都陷入极大困境。

马克宏17日召集欧洲主要领导人，以及北大西洋公约组织（NATO）和欧盟领袖举行紧急会议，敦促协调因应华府政策剧变。

据报罗马尼亚和捷克等欧洲小国作为乌克兰的坚定支持者却未受邀参加，让他们感到震惊。马克宏今天因而召开新一轮会议。

法国总统府发布声明指出，马克宏计划今天下午与罗马尼亚临时总统博洛扬（Ilie Bolojan）进行面对面会谈。

艾里赛宫（Elysee Palace）表示，两位领导人随后计划与其他国家元首和政府领导人举行「非正式视讯会议」。

声明中未提供更多细节，但比利时、挪威、瑞典、芬兰、保加利亚、捷克和克罗埃西亚等国领导人预计会参与这场会议。

阅读最长

讨论最多

相关内容

讨论
提问者： 本杰明·冯·威尔

您是否认为虚假信息对直接民主国家来说尤其危险？

2024年是全球大选数量创纪录的一年，有目的的虚假信息在许多选举中都曾引起轩然大波。虚假信息对社会信任的负面影响不容小觑。

参与讨论
57
125 留言
查看讨论

相关内容

讨论
提问者： 阿南德·乾德拉塞卡

应该明令禁止生鲜乳销售，还是让消费者自己决定要不要喝生奶？

瑞士食品法规不允许出售生牛奶供直接饮用。然而，源于法规上的一个“空子”，在瑞士，实际上存在400台生奶自动售货机。

参与讨论
108
64 留言
查看讨论

相关内容

讨论
提问者： 凯蒂·罗米

瑞欧双边协议对生活在海外的瑞士人有多重要？

经过几个月的谈判，瑞士和欧盟于2024年12月宣布，关于一揽子双边协议的谈判已经结束。但未来的政治道路依然漫长，因为该协议必须得到瑞士议会的批准，且可能付诸全民公投定夺。

参与讨论
56
23 留言
查看讨论
阅读最长

瑞士资讯SWI swissinfo.ch隶属于瑞士广播电视集团

瑞士资讯SWI swissinfo.ch隶属于瑞士广播电视集团