美对印度50%关税生效 惩罚购买俄石油

afp_tickers

2 分钟

（法新社华盛顿27日电） 美国对多项印度产品徵收关税倍增至50%的措施今天生效，美国总统川普藉此惩罚印度购买俄罗斯石油。

川普认为能源交易是俄罗斯对乌克兰战争的重要收入来源，因而就此扩大施压印度，以作为结束这场战争的部分行动。

最新举措导致美印关系紧张，并成为印度改善与中国关系的新动力。

川普今年1月重返白宫以来，对盟邦和竞争对手都加徵关税，印度面临的50%税率是美国对贸易伙伴徵收的最高税率之一。

然而，部分产业仍有豁免，例如可能面临单独课徵关税的药品与电脑晶片。川普政府已对这些及其他领域展开调查，可能导致额外徵税。智慧型手机在豁免名单之内。

已被单独针对的产业，诸如钢铝及汽车，也同样免于这些全国性关税影响。

分析师警告，50%关税等同于贸易禁运，很可能伤害中小型企业。

纺织品、海鲜及珠宝出口商已相继表示美国订单被取消，这些生意流向孟加拉和越南等竞争对手，引发外界对企业大规模裁员的疑虑。

美国去年是印度最大出口市场，出口额达873亿美元。

全球第5大经济体印度正寻求缓和冲击，总理莫迪（Narendra Modi）在独立纪念日的年度演说中承诺减轻民众税负。

川普贸易顾问纳瓦洛（Peter Navarro）上周告诉记者，「印度似乎不愿承认自己在这场流血冲突中的角色」，并称印度正向中国国家主席习近平靠拢。