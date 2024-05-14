美将对180亿美元中国商品加徵关税

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（法新社华盛顿14日电） 白宫今天表示，美国将对价值180亿美元（约新台币5825亿元）从中国进口的商品加徵关税，锁定电动车、电池、钢、关键矿物等战略产业。

时值美国总统拜登（Joe Biden）准备于11月再度对决共和党的川普（Donald Trump），重演2020年总统大选的戏码，拜登政府官员在批评川普的贸易政策之际，同时作出上述公告。

白宫表示，电动车关税税率预计于今年增至原来的4倍，来到100%；半导体关税税率则将于明年底前从25%增至50%。

白宫在声明中说，上述行动旨在促使中国「消除有关技术转移、智慧财产和创新方面的不公平贸易行径」。

川普担任总统期间掀起美中贸易战，对价值约3000亿美元的中国商品加徵关税。白宫是在检讨贸易战期间祭出的关税后，作出上述决定。

川普政府用来合理化关税措施的主要工具是所谓的301条款调查。拜登政府今天也是依据贸易法（U.S. Trade Act）第301条款采取行动。

除了电动车与半导体，华府针对若干钢、铝产品，以及针对锂离子电动车电池、电池零组件的关税，也增至原来的3倍左右。

针对天然石墨与若干关键矿物的关税税率，将从0%上调至25%；针对太阳能电池的关税税率将从25%上调至50%。

不过一名美国高官不具名表示，在美国打造国内电池产能的同时，针对非电动车锂离子电池等产品加税的措施会留一段过渡期，晚一点才会生效。