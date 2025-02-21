美工会组织要求暂缓解雇联邦员工 法官驳回请求

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（法新社华盛顿20日电） 美国一名法官今天驳回工会提出暂停解雇数以千计试用联邦雇员的请求，让总统川普缩减政府人力的计画取得另一次法律胜利。

地区法院法官古柏（Christopher Cooper）说，他没有司法管辖权可审理这起诉求。这是最近几天为阻止大规模解雇所提出的诉讼之一。

美国国税局（Internal Revenue Service）职员逾10万人，其中约6700名处于试用期的员工遭到开除。

一名前国税局官员说，大多数遭开除的国税局职员都在国税局的执法团队中工作。再过不到两个月，美国所得税申报截止日期将于4月15到来。

一些国税局员工在职场社群平台领英（LinkedIn）上留言说，他们突然遭到解雇，正在寻找其他机会。

全国财务人员工会（National Treasury Employees Union）与代表联邦职员的另4个工会要求古柏发布临时禁止令，防止政府解雇他们仍在试用期的成员。

前总统欧巴马任命的古柏说，他的法院没有司法管辖权能审理他们的投诉，他们应该向裁决联邦劳资纠纷的联邦劳资关系委员会（Federal Labor Relations Authority）提出申诉。