美建国250周年纪念日前夕 川普演说称国家认同再受攻击

afp_tickers

分享

2 分钟

（法新社南达科他州拉什摩尔山3日电） 美国总统川普今天在美国建国250周年纪念日前夕在总统山发表演说，抨击他所谓国家认同面临的新威胁，将矛头指向国内的「激进分子与极端分子」。

川普在南达科他州俗称「总统山」的拉什摩尔山（Mount Rushmore）演说时表示：「在我们迎接这个伟大的周年纪念日之际，我们看到美国国家认同再度受到攻击。」

他说：「在我们那一代对抗共产主义威胁并赢得冷战后，如今共产主义威胁又在我们国内卷土重来。」

这是川普近来不断强调的主题。随着美国民主党反建制左派在初选大有斩获，川普在11月期中选举前频频将左派势力崛起形容为「共产主义者」横行，对国家构成重大「威胁」。

川普今天说：「近年来有一股无法否认的力量企图改变这种非凡的特质，想要磨灭我们的美国精神，让我们与自身历史疏离。」

尽管川普这次的措辞没有过去演说中常见的强烈反移民言论，背后传达的核心讯息仍然不言而喻。

他说：「你不必在这里出生，但你必须热爱我们所打造的一切。」

川普明天将在华府国家广场（National Mall）举行一场具造势风格的政治集会，届时将安排军机飞越上空，以及号称世界最大的烟火秀。