美总统大选在即 民众草坪架政治标牌损及敦亲睦邻

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（法新社华盛顿1日电） 美国总统大选将于5日举行，支持民主党或共和党候选人的民众，纷纷在自家院子架起宣传拉票的草坪标牌，却激怒不同政治立场民众而掀起拆牌和立牌的拉锯战，损及敦亲睦邻。 共和党总统候选人、前总统川普（Donald Trump）与民主党总统候选人、现任副总统贺锦丽（Kamala Harris）角逐白宫的选战，已使美国选民对于堕胎权和移民法规等敏感议题所持立场日益两极化。

根据盖洛普（Gallup）今年9月公布的民调，美国80%成年人认为，国内民众在最重要的价值观上立场南辕北辙，这个数字创下历史新高。 住在维吉尼亚州费法克斯郡（Fairfax）的共和党员贝斯霍夫（Adam Besthoff）原本预料，写着「川普确保边界，贺锦丽敞开边界」的挺川草坪标牌会遭遇些许反弹；4年前大选民主党在费法克斯郡的得票率大约70%。

不过，贝斯霍夫仍对于破坏行径的频繁和胆大妄为相当吃惊，他把装于自宅的监视器拍摄画面提供给法新社。

其中一段影片显示，一名男子拔起贝斯霍夫住家前院的草坪标牌，随后扔在马路上并驾车扬长而去，另一段影片则能看到，有位妇女拿走草坪标牌并塞进黑色垃圾袋内。 最终让贝斯霍夫彻底崩溃的事情，则是有人发给他妻子所经营美容院的网路讯息，内容写道，若草坪标牌不拆，就会发布网路负评毁掉美容院生意。

维吉尼亚州阿灵顿郡（Arlington）共和党员赫特（Matthew Hurtt）告诉法新社，从今年10月初以来，他已接获至少100次标牌被偷的投诉。

在全美各地因总统大选而闹分裂的社区，民主党支持者也成为被下手的对象。

在密苏里州，麦卡斯基尔（Laura McCaskill）在她支持贺锦丽的标牌装设苹果公司（Apple）追踪器AirTag，循此追到邻近城镇的一辆车，当她跟车主对质，才发现对方的车内有数十面力挺贺锦丽的标牌。

麦卡斯基尔告诉当地媒体：「我预期找回AirTag，而不是59面标牌，这有点像是发现一具尸体。」 美国大多数州的法规界定，窃取草坪标牌属于刑事犯罪，但因标牌价值低且难以辨识窃贼，因此类似的窃案甚少听闻嫌犯被起诉。