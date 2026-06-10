美战争部长将访关达那摩湾美军基地 与驻军官兵互动

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（法新社华盛顿9日电） 美国五角大厦表示，战争部长赫格塞斯（Pete Hegseth）明天将前往古巴关达那摩湾（Guantanamo Bay）的美军基地，「与驻军官兵互动」。

五角大厦今天下午在一则简短声明中，做出上述宣布。与此同时，华府正在加强对古巴共产政权施压，包括祭出制裁及严格的石油封锁措施。

美国总统川普多次表示希望推翻古巴共产政权，并将此举与古巴裔美国人的强力政治支持联系起来。这些古巴裔美国人曾助他重返白宫。

五角大厦指出，除关达那摩之外，赫格塞斯也将前往美军中央司令部（CENTCOM）总部所在的佛罗里达州坦帕（Tampa）。中央司令部负责指挥美军在中东地区的军事行动，包括近期针对伊朗的空袭打击与区域防御任务。

负责指挥美国在拉丁美洲军事行动的最高将领上个月底造访关达那摩，并与古巴军方领袖会面。

美军当时表示，该次会晤是「就作战安全事宜进行的简短交流」。

而在两周前，美国中央情报局（CIA）局长雷克里夫（John Ratcliffe）访问古巴首都哈瓦那（Havana），并会晤古巴官员。

关达那摩湾监狱于2001年911恐怖攻击事件后设立，由美国海军负责管理，主要关押美国以「反恐战争」名义逮捕的囚犯，并因传出虐待事件而声名狼藉。

川普政府也曾考虑将该基地作为遣返移民的收容中心。（编译：刘文瑜）