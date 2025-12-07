美战争部长面临党内外要求下台压力

afp_tickers

4 分钟

（法新社华盛顿6日电） 美国战争部长赫格塞斯因多起争议面临愈来愈大压力，包括对疑似运毒船只发动的攻击行动，以及使用Signal讯息软体讨论敏感军事资讯，引发外界越来越多批评和要求辞职的声浪。

赫格塞斯（Pete Hegseth）这位从陆军国民兵少校、再到福斯新闻（Fox News）共同主持人，最后成为全球最强大军队领导者的人物向来备受争议，今年稍早也仅以些微差距通过参议院任命。

针对涉嫌贩毒者的攻击──尤其是一场在初次攻击后仍存活的幸存者又遭到后续攻击身亡的事件──以及使用商用讯息软体Signal讨论即将在叶门展开的军事行动，都让对赫格塞斯的反对声浪进一步升高。

华府智库「战略暨国际研究中心」（CSIS）高级顾问坎西恩（Mark Cancian）说：「他又再陷入困境，事实上，他的两大问题如今已经合而为一。」

「但看来他仍然保有（美国总统）川普的信任，即便他已失去部分共和党人的支持，所以我不认为他处于…致命的状况。」

前五角大厦官员、曾主管欧洲和北约政策的汤生（Jim Townsend）同意赫格塞斯短期内不太可能被撤职，但他说，若出现「真正激怒共和党」或让川普「让美国再次伟大」（MAGA）运动难堪的事件，「他们可能会把他调到别的地方去」。

赫格塞斯在提名审查期间就因曾任职的退伍军人非营利机构涉及财务管理不善、酗酒传闻，以及被指控在加州性侵一名女性而受到批评。

他担任战争部长期间也受到多起丑闻困扰，其中一件涉及3月中旬在叶门发动的攻击行动。

大西洋月刊（Atlantic）揭露，它的总编辑意外被加入一个Signal群组，而该群组里包括赫格塞斯在内的官员，正讨论即将展开的军事行动。

这位五角大厦首长在行动发动前数小时传送有关攻击时间的讯息，并透露参与的飞机与飞弹资讯。

此事件引发五角大厦独立督察长办公室展开调查，该办公室在4日公布的报告中表示，赫格塞斯的行为可能导致「对美国飞行员的潜在危害」。

另一场争议源于9月2日在太平洋针对一艘疑似运毒船只的攻击。第一次攻击后仍有幸存者，但后续攻击则将那两人击毙。

赫格塞斯与白宫多次表示，决定进行第2次攻击的是指挥官布莱德雷（Frank Bradley），而非赫格塞斯本人。

赫格塞斯因后续攻击与使用Signal的争议遭部分民主党议员要求辞职或被解职，但目前看来他的职位暂时安全。