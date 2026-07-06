美战略重心转移 欧洲扛起更多北约防务重任

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（法新社布鲁塞尔5日电） 美国总统川普政府持续要求欧洲承担更多防务责任，并逐步缩减美国在欧洲安全事务的角色，使北约（NATO）盟国加快提升军备，为欧洲安全架构带来重大转变。

北大西洋公约组织32个成员国领袖本周将齐聚土耳其首都安卡拉（Ankara）举行年度峰会，其中一项核心议题，就是欧洲如何逐步降低对美国军事力量的依赖。

●美国逐步淡出

川普多次质疑北约「第5条」共同防卫条款，削弱外界对美国履行盟邦义务的信心。

自川普重返白宫后，美国政府已明确表示，希望欧洲在自身防卫上扮演主导角色，以便让美国能将战略重心转移至全球其他地区。

美国今年5月一度宣布将自德国撤出5000名美军，并延后对波兰的部署计画，震撼北约；不过，相关决定随后出现急转弯。

美国战争部长赫格塞斯（Pete Hegseth）近期宣布对驻欧美军部署进行为期6个月的审查，并将大幅缩减承诺提供北约的军事资源。

赫格塞斯说：「我们正加倍努力，让北约回归其原本应有的样貌，也就是一个由欧洲主导自身防务的平衡联盟。」

●欧洲加速推动防卫自主

自2022年俄罗斯全面入侵乌克兰后，欧洲各国已着手提高国防预算，在川普施压下，这股趋势正进一步加速。

北约领袖去年在峰会中达成共识，计划在2035年前将国防相关支出提高至国内生产毛额（GDP）的5%。

尽管美国目前仍是北约最大军费支出国，但欧洲与加拿大希望能在未来几年内，达到与华府相当的预算规模。

欧洲最大经济体德国带头提高国防开支的同时，邻近俄罗斯国家的军费支出也已接近北约设定的目标。

如今，北约内部普遍认为，美国逐步缩减对欧洲军事投入已无可避免，即使川普卸任后，这项趋势也不会改变。

尽管欧洲能填补美国留下的部分缺口，但像是长程飞弹等关键军事资产，仍需时间才能完全取代。

●截至目前有何改变？

尽管争议不断，目前美军在欧洲的实质部署尚未出现剧烈改变。

美国目前仍有约8万名官兵驻扎欧洲，华府内部也有不少支持北约的人士主张维持驻军。

此外，美国的核保护伞依旧是欧洲安全最终保障。

尽管北约已将多个联合部队司令部交由欧洲将领指挥，但最高军事指挥权及空军、陆军、海军的控制权仍掌握在美国手中。

一名外交官指出：「北约正在逐步转型。再过几年，欧洲的重要性将大幅提升。」

●北约会走向终结吗？

截至目前，北约内部尚无人公开主张欧洲应完全单独承担防务，或以其他机制取代北约。

外交人士表示，在安卡拉峰会上，各国领袖预计呼吁在「更强大的北约架构下，打造更强大的欧洲」，目标仍是尽可能让美国继续参与欧洲防务。（编译：刘文瑜）