美执法人员击毙两移民惹议 ICE暂停交通拦检

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（法新社华盛顿14日电） 根据媒体今天报导，美国移民暨海关执法局（ICE）在发生两起探员击毙移民的致命枪击事件后，已暂停使用交通拦检来拘留移民。

根据「华尔街日报」（Wall Street Journal）及其他媒体报导，国土安全部已指示移民暨海关执法局官员不得拦截行进中的车辆，以逮捕或盘问车内人员。

一名探员昨天在缅因州击毙一名26岁的哥伦比亚籍男子。移民暨海关执法局发言人表示，当时一辆车「企图逃离现场，因担心公共安全，一名探员开枪射击」。

人权团体确认受害者为葛瑞罗（Joan Sebastian Guerrero），他是一名获准在美国工作的外送员，与妻子和3岁的女儿同住。

哥伦比亚总统裴卓（Gustavo Petro）一向严厉批评美国总统川普铁腕打击移民的行动，他谴责这起事件是「美国政府对一名拉丁美洲哥伦比亚人的谋杀」。

裴卓在社群媒体X上写道：「他们杀了他，因为他们认为他是个没有权利的低等生物。」

一名移民暨海关执法局探员上周在德州的一次行动中，击毙52岁的墨西哥男子萨加多（Lorenzo Salgado）。

美国移民当局声称，萨加多「将车辆当作武器，企图冲撞一名移民暨海关执法局执法人员，导致我方人员出于自卫而开枪」。

但目击者对这个说法提出异议，称这名探员从未直接出现在车辆前方。

负责执行川普移民镇压任务的移民暨海关执法局，旗下全副武装的探员因激进的执法手段，以及今年在明尼阿波利斯（Minneapolis）击毙两名美国公民的事件，正面临全国性的强烈反弹。