美批准对以200多亿美元新军售案 含50架F-15战机

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（法新社华盛顿13日电） 美国拜登政府今天批准对以色列规模200多亿美元的新军售案，无视维权人士因加萨（Gaza）死伤惨重而呼吁停止武器运送的压力。

尽管这项军售案需数年才能完成武器交付，美国批准这项军售案之际，拜登正施压以色列和巴勒斯坦伊斯兰主义组织「哈玛斯」（Hamas）在经历10个月血腥战争后达成停火协议。

美国国务院在致国会的通知中表示，已批准对以色列出售规模188.2亿美元的50架F-15战机。

以色列也将采购近3万3000枚战车弹药筒、多达5万枚迫击炮弹药及新型军用货运车辆。

F-15战机将于2029年开始交付，将升级以色列现役机队并纳入雷达和安全通讯设备。这批F-15战机是由波音公司（Boeing）制造。

美国国务院在针对这批F-15战机的通知中表示：「美国致力于维护以色列安全，而协助以色列发展和维持强大且做好准备的自卫能力，对美国国家利益至关重要。」

就战车弹药筒来说，美国指出这项销售「将改善以色列因应目前和未来敌人威胁的能力、强化国土防卫，并对区域威胁构成吓阻力量」。

美国国会能够阻挡武器销售，但这样的过程相当困难。

人权团体和拜登所属民主党部分左倾成员呼吁政府抑制或停止军售以色列，同时对加萨冲突中平民伤亡表达不满。

哈玛斯治下的加萨地区救难人员10日表示，以色列空袭一所收容流离失所巴勒斯坦人的学校，造成93人丧生。

以色列称此次空袭是针对在学校外活动的武装分子。拜登政府官员对平民丧生表达关切，但对空袭中是否使用美国武器则不愿置评。

法新社统计以色列官方数据，哈玛斯去年10月7日突袭以色列南部，造成1198人丧生，多数为平民，武装分子另掳走251人，其中111人仍被扣留在加萨，以军称有39人已死亡。

根据加萨卫生部统计，以色列遭突袭后展开军事攻击报复，造成3万9929人丧生，但未提供平民和武装分子死亡的详细分析。

以色列总理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）上月赴美国国会演说，遭许多民主党议员杯葛。他在演说中要求美国快速提供军事援助，称此举将「大幅加速加萨战争结束」。（译者：徐睿承/核稿：李佩珊）