美拟在菲律宾建造舰艇维修设施

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（法新社马尼拉16日电） 美国驻菲律宾大使馆今天表示，美国海军计划为在菲国西部执行任务的小型舰艇打造2座维修设施，其中1座将设在南海主权争议礁岩「仁爱暗沙」以东约240公里处。

仁爱暗沙（Second Thomas Shoal）是位在南沙群岛的1个环礁。菲律宾的一小队士兵长期驻守1艘刻意搁浅在当地的海军军舰，并曾屡次与中国船只爆发冲突。

根据美国联邦政府招标官方网站Sam.gov，美军计划兴建的其中1个维修设施位在巴拉旺省（Palawan）奎松��（Quezon）。

上述计画的招标公告指出，该设施「将为多种（菲律宾）舰艇提供维修和保养能力，包括7.32公尺（24英尺）和其他小型传统舰艇」。

菲律宾拥有多艘这种大小的舰艇，包括曾与中国大型船只发生冲突的刚性充气船（RHIB）。

据信奎松��目前没有永久军事设施，但过去2年的美菲联合军事演习都在当地举行。

现为马尼拉雅典耀大学（Ateneo de Manila University）军事分析师的菲国海军前副司令隆美尔．王（Rommel Jude Ong）告诉法新社，这类设施可能「用于刚性充气船，但更可能用于为占领礁岩进行运补任务的小型橡皮艇」。