美拟放宽太空产业环保规范 运输部长：须排除繁文缛节

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（法新社华盛顿28日电） 美国今天说，计划让国内民间太空产业免受多项环境规范，以加速太空发射步调，加强与中国竞争。

美国运输部长达菲（Sean Duffy）在声明中写道：「美国赢得第一次太空竞赛，我们能再次办到，但前提是我们必须排除政府的繁文缛节。」

美国总统川普政府拟议的规定将允许对「特定商业太空执照与许可」豁免13项联邦法律下的要求。

美国联邦航空总署（FAA）表示，这些法律将包括「濒临灭绝物种保护法」（ESA）、「净水法」（Clean Water Act）部分条款、「清净空气法」（Clean Air Act）及「国家历史保存法」（National Historic Preservation Act）。

联邦航空总署说，豁免这类环保规范将可加速审批程序，「以利发射火箭、太空船重返大气层，以及营运发射与重返大气层位置作业」。

尽管美国私人企业目前主宰全球太空发射市场，中国正迅速取得进展，目标在2030年前载人登陆月球。美国也正推动自身的月球探测计画，希望赶在中国之前捷足先登。

在这个背景下，川普去年8月签署行政命令，目的在提振美国太空产业。

民间太空产业自2000年代初期以来稳定成长，尤其是在美国。

科技大亨马斯克（Elon Musk）的太空探索科技公司（SpaceX）在去年创下165次轨道发射纪录，并且多次试射巨型火箭「星舰」（Starship）。

这些发射行动在德州一座邻近自然保护区的基地进行，近年来招致环保团体强烈批评。

川普政府拟议的规定将开放30天公众意见徵询期，内容仍可能调整。

环保团体「生物多样性中心」（Center for Biological Diversity）政府事务主任哈特尔（Brett Hartl）矢言抗争。

哈特尔在声明中说：「我们已看到超级富豪那些会爆炸的火箭玩具对环境造成实质损害。」他批评这项提案是「对特定利益团体的离谱大放送」。