美持续能源封锁 古巴向国际社会紧急求助

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（法新社纽约联合国总部26日电） 古巴外交部长帕里拉今天在联合国安全理事会发表演说时，请求国际社会提供紧急援助，以防止这个正遭受美国能源封锁的国家发生灾难。

帕里拉（Bruno Rodriguez Parrilla）指出：「我呼吁国际社会动员起来，以防止可能透过武器或燃料封锁而强加的人道灾难…现在应该是与古巴团结一致的时候了。」

美国总统川普曾公开考虑接管共产主义古巴，他表示，在美国于1月发动攻击推翻委内瑞拉的马杜洛（Nicolas Maduro）之后，哈瓦那可能是他采取军事行动和推动重大变革的下一个目标。

部分由于美国在斐代尔．卡斯楚（Fidel Castro）于1959年掌权后实施的贸易禁运，古巴人多年来一直苦陷经济困境，食物、药品和其他基本物资短缺，全国性停电更是家常便饭。

在马杜洛被推翻后，川普切断了来自哈瓦那盟友委内瑞拉的石油供应，使情况雪上加霜。

川普政府上周加强了施压力度，就1996年击落两架美国小飞机一事起诉古巴前总统劳尔．卡斯楚（Raul Castro），加剧了人们对美国正寻找藉口推翻哈瓦那政府的担忧。

在美方宣布起诉劳尔．卡斯楚的隔天，国务卿卢比欧（Marco Rubio）警告古巴，美国正密切关注并致力于改变古巴共产主义体制。

帕里拉今天在安理会上斥责这项起诉带有政治动机，并否认美国指控古巴对美国国安构成威胁的说法。

他告诉安理会：「这是一个违背逻辑与常理的想法。让古巴平静生活吧。」