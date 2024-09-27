美控伊朗密谋买凶杀害前国安顾问 悬赏6.3亿元

afp_tickers

2 分钟

（法新社华盛顿26日电） 美国国务院今天宣布将提供2000万美元（约新台币6.3亿元）悬赏金徵求相关线索，盼能让谋划行刺前白宫官员波顿（John Bolton）的伊朗幕后黑手落网。

美国官员2022年8月表示，他们发现一项由伊朗伊斯兰革命卫队（Islamic Revolutionary Guard Corps, IRGC）成员博瑟夫（Shahram Poursafi）密谋要杀害波顿的计画。波顿当时担任美国前总统川普的国安顾问。

国务院今天的通知指出，国务院的「正义赏金」（Rewards for Justice）计画「正提供高达2000万美元的悬赏金，徵求能让博瑟夫落网的相关线索」。

78岁的川普正在争取再次入主白宫，声称他的生命受到伊朗「很大的威胁」。

在外交政策上被视为鹰派的波顿向来犀利批评伊朗，曾鼓吹川普在2018年让美国单方面退出伊朗核子协议。

博瑟夫涉嫌提供一名在美国境内的不具名人士30万美元酬劳，要此人在华府地区杀害波顿。

美国司法部当时表示，这项暗杀计画可能是在2020年1月美军击毙伊斯兰革命卫队指挥官苏雷曼尼（Qasem Soleimani）后开始运作，但这项计画后来未能取得进展，因为这名受聘的刺客后来转而成为美国联邦调查局（FBI）的线人。

伊朗当局则痛斥这类指控根本是「无中生有」。

美国先前将伊朗革命卫队外部行动部门「圣城部队」（Quds Force）列为外国恐怖组织后，2019年更将整个伊朗革命卫队纳入名单。