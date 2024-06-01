美推以哈停火新计画 布林肯与3国外交高层对话

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（法新社华盛顿31日电） 美国试图敦促巴勒斯坦武装分子哈玛斯（Hamas）接受新的加萨走廊停火计画，国务卿布林肯（Antony Blinken）今天因此和约旦、沙乌地阿拉伯、土耳其外交高层对话。

法新社报导，美国国务院发言人米勒（Matthew Miller）表示，布林肯结束在布拉格的北大西洋公约组织（NATO）会议后，于回程时在飞机上打了电话，「强调哈玛斯应该接受这项提议且不得拖延」。

米勒说，布林肯「强调这项提议符合以色列人和巴勒斯坦人的利益，对区域长远安全来说也是」。

美国总统拜登稍早宣布这项出人意表的提案，将以6周完全停火和以色列撤出加萨走廊（Gaza Strip）人口稠密地区为起点。哈玛斯则以释放人质为交换条件。

然后，双方将针对一项旨在结束战争的长期协议展开谈判。拜登表示，以色列总理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）支持这项协议。

哈玛斯透过卡达得知这项提案；卡达是能与哈玛斯和美国维持关系的关键调停者。

布林肯在中东地区展开「穿梭外交」（shuttle diplomacy），花了时间要让沙乌地阿拉伯参与其中，期望以色列与沙乌地阿拉伯实现关系正常化的前景能鼓励尼坦雅胡的极右翼政府采取温和态度。

约旦是美国在中东的重要合作伙伴，由于约旦境内有大批巴勒斯坦人，加上自身与以色列的关系，使得约旦对以哈战争特别敏感。

布林肯昨天也在布拉格会见土耳其外交部长费丹（Hakan Fidan）。

土耳其总统艾尔段（Recep Tayyip Erdogan）一向猛烈批判以色列，他曾会晤哈玛斯领袖，并接纳哈玛斯成员赴土耳其接受治疗。但土耳其是北约盟国，也是穆斯林占多数且与以色列有往来的少数国家之一。

根据法新社统计以色列官方数据，哈玛斯去年10月7日袭击以色列造成1189人丧命，多数为平民。当天被掳为人质的252人中，有121人仍被扣在加萨，军方称其中37人已丧生。

根据哈玛斯掌控的加萨卫生部提供的资料，自以哈战争爆发以来，已有超过3万6280名巴勒斯坦人在加萨走廊丧生，其中大部分是平民。

以色列军方表示，自去年10月27日展开地面攻势以来，已有294名军人在加萨的军事行动中阵亡。