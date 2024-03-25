美提案遭中俄挡下后 安理会将表决新加萨停火决议案

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（法新社纽约联合国总部25日电） 美国上周提出加萨停火决议案遭中国和俄罗斯否决后，联合国安全理事会今天将就最新决议案进行表决，据悉此案由非常任理事国提出，尝试提出避免遭否决的方案。

自去年10月7日以色列和巴勒斯坦伊斯兰组织哈玛斯（Hamas）爆发战争以来，安理会内部陷入分歧，8项决议案仅通过其中2项，而这2项主要和加萨走廊的人道救援有关。

安理会常任理事国、同时也是以色列盟友的美国，在哈玛斯对以色列发动空前的攻击后，明确表态支持以色列自卫的权利。

但随着加萨走廊人道危机恶化，美国对于以色列在加萨走廊军事行动的支持慢慢减弱。

法新社根据以色列官方数据统计，哈玛斯去年10月7日跨境攻击以色列以来，共造成以方约1160人死亡，其中大多是平民。

哈玛斯绑架约250名人质，以色列相信130人左右还在加萨，其中33人据推测已丧命，以色列已誓言要摧毁哈玛斯。 哈玛斯治下的加萨卫生部昨天表示，目前当地累计约3万2226人死亡，其中大多是妇孺。

加萨卫生部表示，24日凌晨有72人丧命，其中包括南部拉法市（Rafah）5户人家遭空袭，造成至少26人死亡。

安理会22日就美国提出要求将释放人质和即刻停火挂钩的决议案进行表决，遭俄罗斯和中国否决。

北京和莫斯科批评这项决议案未明确要求以色列停止其军事行动。

根据法新社昨天检视的最新决议案文本，当中要求在穆斯林目前的斋戒月「即刻停火」，从而「实现永久性持续停火」。

新决议案也要求「即刻及无条件释放全部人质」，以及「移除所有不利提供大规模人道援助的障碍」。

要求匿名的外交官员告诉法新社，这项新决议案由安理会非常任理事国提出，他们于周末期间和美国合作，尝试提出避免遭否决的决议案。