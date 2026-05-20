美提1亿美元援助促古巴改革 交涉由慈善机构发放

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（法新社华盛顿19日电） 美国官员今天指出，美国与古巴本周就美国提供1亿美元援助的提案举行了会谈，华府将这笔资金视为推动古巴进行改革的诱因。

这名要求匿名的国务院官员透露，美国驻哈瓦那代理大使哈默（Mike Hammer）昨天已与古巴外交部官员会面。

这名官员说：「我们一直与古巴人保持密切协调。我们昨天开了会，并继续积极推动这项提案，这与古巴外交部的一些谎言相反。」

他说：「我们继续敦促（古巴）政权接受这项提案，并试图防止援助物资的运送受到干扰。」

他表示，这笔援助将透过天主教救济会（Catholic Relief Services）和福音派新教慈善机构撒玛利亚救援会（Samaritan’s Purse）发放，而不会直接交给古巴政府。

他说：「古巴政权坐拥数十亿美元…我们敦促他们利用这笔钱实际帮助古巴人民投资基础设施，而不是囤积资金。」

美国国务卿卢比欧（Marco Rubio）向来是哈瓦那共产党政府的坚定反对者，他公开提出了这笔1亿美元的援助，但也要求古巴必须采取措施开放国家。

古巴外交部长罗德里格斯（Bruno Rodriguez）上周表示，哈瓦那对审查这项援助提案持开放态度。他早前曾称卢比欧在这项提案上撒谎。

在美国推翻委内瑞拉左翼领袖马杜洛（Nicolas Maduro），并终止卡拉卡斯当局以免费石油换取古巴医疗专业知识和其他服务的交流后，古巴一直处于重大经济危机的阵痛中，并伴随着持续的停电。

随着局势日益严峻，数十年来一直是美国间谍活动目标的古巴，上周采取了非比寻常的举措，欢迎中央情报局（CIA）局长雷克里夫（John Ratcliffe）前来会谈。