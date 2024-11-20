美放行乌发射ATACMS 西方与俄互控让战事急剧升级

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（法新社里约热内卢19日电） 俄乌战争主导巴西里约热内卢二十国集团（G20）领袖峰会最后一天议程，乌克兰的盟友和俄罗斯相互指责对方让战事急剧升级。

出席G20峰会的俄罗斯外长拉夫罗夫（Sergei Lavrov）称，美国和俄罗斯「濒临正面军事冲突的边缘」。

英国首相施凯尔（Keir Starmer）抨击「俄罗斯不负责任的言论」；美国国家安全会议（NSC）发言人也表达了相同观点。

法国总统马克宏（Emmanuel Macron）则说，他已要求中国国家主席习近平「充分运用一己的影响力」，让俄罗斯领袖蒲亭（Vladimir Putin）「明白事理」。

G20峰会的联合声明并未提及俄国入侵行为，仅表示各国领导人乐见「各项相关和建设性倡议」，用以支持乌克兰境内「全面、公正且永续的和平」。

俄乌战争今天届满1000天，乌克兰今天在即将卸任的美国总统拜登授权下，以美制长程飞弹袭击俄国领土。

拉夫罗夫表示，动用陆军战术飞弹系统（ATACMS）是西方希望冲突升级的明确信号。

莫斯科曾表示，没有美国直接作战支援下这类武器是无法发射的，动用这类武器将等同华府直接参与战斗行为，将招致俄国报复。（译者：刘文瑜/核稿：蔡佳敏）