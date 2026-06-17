美政府：马斯克AI工具Grok用于打击伊朗

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（法新社旧金山16日电） 法新社今天看到一份美国政府提出的法律文件，内容显示，马斯克的人工智慧（AI）工具Grok曾被美军用于打击伊朗。

这份日期标注为6月15日的法律文件，为马斯克（Elon Musk）旗下公司xAI的大型资料中心使用燃气涡轮机提出辩护；xAI正因此面临环保诉讼。

美国司法部在文件中主张，这起诉讼「对支持战争部军事行动的AI创新技术，试图切断其电力供应，威胁到美国国家、经济及能源安全」。

为强化论点，联邦检察官提出五角大厦AI长史坦利（Cameron Stanley）的证词。史坦利在宣誓后表示，Grok已用于「Maven计画」（Project Maven），即美军的AI辅助目标定位计画，最初是采用Anthropic公司的Claude模型。

史坦利的证词提到，计画中的Maven智慧系统（Maven Smart Systems, MSS）「使美军在史诗怒火行动（Operation Epic Fury）期间96小时内，能向2000个不同目标投射逾2000枚弹药」。

史坦利赞扬马斯克的技术，以及「Grok政府版模型大幅提升作战效率」。

全国有色人种民权促进协会（NAACP）对xAI提起诉讼，指控该公司在未获许可下营运数十座涡轮机，违反清净空气法（Clean Air Act）。

NAACP指出，这些涡轮机污染了以非裔居民为主的社区，但xAI表示它们为暂时性且可移动设施，因此不受相关监管规范约束。