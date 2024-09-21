美数州提前投票开跑 挺贺挺川民众各怀担忧

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（法新社维吉尼亚州阿灵顿20日电） 距离11月5日美国总统大选还有一个多月，部分美国民众已经开始提前投票。支持民主党总统候选人贺锦丽和支持共和党候选人川普的民众各怀担忧，只盼能尽早投下神圣一票。

全美50个州都有自己的投票程序：透过邮递或亲自提前投票、选举日投票，或结合这3种方式投票。

美国维吉尼亚州、南达科他州和明尼苏达州今天展开提前投票，选民要在现任民主党籍副总统贺锦丽（Kamala Harris）和共和党籍前总统川普之间做抉择。

71岁民众史派克（Ann Spiker）说：「不敢相信我们能勾选川普，想到就很担心。这就是为什么我们要出来（投票），尽己所能。」

但在华府以西1小时车程的维州城市费尔法克斯（Fairfax），一些选民有不同的看法。

58岁的空调技工史都华（Arthur Stewart）说，他投票要让川普重返白宫。

史都华表示，川普先前在位时，已创造了经济纪录，「我相信他会延续这一点。另一个议题是边境问题，边境安全问题。他在这方面很擅长」。

史都华也呼应了川普没有根据的说法，即这位地产大亨的2020年「胜选」结果被偷走。

他说：「我只想确保自己提前投票，以防这次会有作票问题。」