美方将引导荷莫兹海峡商船脱困 伊朗警告勿违停火

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（法新社华盛顿4日电） 美国总统川普3日表示，美国将开始引导船只通过遭封锁的荷莫兹海峡（Strait of Hormuz）。伊朗今天警告，任何美国试图干预的行动都将被视为违反停火协议。

自4月8日停火协议生效以来，美国与伊朗的谈判陷入僵局。美国与以色列2月28日对伊朗开战后，德黑兰对全球能源战略要道的荷莫兹海峡的控制，成为美伊争议的核心。

川普3日表示，他将展开一项名为「自由计画」（Project Freedom）的新海上行动，并强调这攸关受困海峡船只船员的人道，这些船员可能面临粮食及其他重要补给短缺的危机。

川普在真实社群（Truth Social）平台发文：「受困船方皆表示，在该海域恢复安全航行之前，绝不会重新驶入。我们将尽最大努力，让这些船只与船员能安全离开海峡。」他并提到相关行动将于4ㄖ�⒖�始。

伊朗国会国家安全委员会主席对此回应：「美国若干预荷莫兹海峡的海上秩序，将被视违反停火协议。」

伊朗封锁荷莫兹海峡，切断石油、天然气及肥料等重要资源的国际供应，美国则对伊朗港口实施反制封锁。

川普在贴文中说：「我完全了解我的代表正与伊朗方面进行非常积极的讨论，这些讨论可能对所有人带来非常正面的结果。」

他并未正面提及德黑兰所说、以终止战争为重点的14点计画。

美国中央司令部表示，将在荷莫兹行动中投入飞弹驱逐舰、超过100架飞机、多领域无人载具及1万5000名军人支援。

根据海事情报公司AXSMarine指出，截至4月29日，波湾地区有超过900艘商船受困。