美方特使赴俄 川普：乐观盼达成乌克兰战争停火

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（法新社华盛顿12日电） 美国总统川普今天乐观表示，前往莫斯科的美国谈判代表有望达成乌克兰战争停火。官员则表示，美国希望俄罗斯同意无条件停止敌对行动。

克里姆林宫表示正在等待美乌提案的具体细节，但没给出要在战场收手的迹象。这场3年多的俄乌战争已夺走数以万计人命。

俄罗斯总统蒲亭（Vladimir Putin）今天视察击退入侵库斯克乌军的俄军部队。

乌克兰总统泽伦斯基表示，乌方已准备好接受协议，且美国也已说若俄国拒绝协，将做出「强烈」回应。

川普在椭圆形办公室（Oval Office）与爱尔兰总理马丁（Micheal Martin）会面时告诉媒体：「在我们谈话的此刻，正有人前往俄罗斯。希望我们能够与俄罗斯达成停火协议。」

白宫表示，川普特使魏科夫（Steve Witkoff）本周稍晚将赴莫斯科。魏科夫是加萨和乌克兰战争的调停人。 川普今天没提到会否与蒲亭交谈，但表示莫斯科发出「正面讯息」，还说「我希望他会达成停火」。

美国国务卿卢比欧（Marco Rubio）表示，华府希望莫斯科无条件同意停火。他在转赴加拿大参加七大工业国集团（G7）会议的飞机上说：「这就是我们想知道的，他们是否准备无条件地接受。」

卢比欧还说：「如果对方的回应是愿意接受，那就代表我们已取得实质性进展，也有真正的和平机会。若对方的回应是不接受，那将非常遗憾，且会让他们的意图变得显而易见。」