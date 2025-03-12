美方盼国防预算需占GDP10% 卓荣泰：现阶段没有能力

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（法新社台北12日电） 国民党团总召傅萁今天询问，美方要求台湾国防预算须占GDP的10%，中华民国该如何因应；行政院长卓荣泰表示，中华民国在目前这阶段绝对没有能力，会衡量自己的财政能力，与国军的需要。

傅萁表示，美方要求台湾国防预算须占GDP的10%，今年台湾的GDP预估是新台币26兆8868亿元，10%就是2兆6880亿元，请问川普已正式敲门，中华民国要如因应。

卓荣泰回应，川普不仅对台湾，对很多国家都有同样的要求，中华民国在目前这阶段绝对没有能力，去编列一个2兆6000亿元的国防经费，所以会衡量自己的财政能力，与国军的需要。

卓荣泰也说明，就在中国要求台湾承认九二共识，他也没办法答应一样。傅萁则回应，不要扯这个，今天是台美问题，不要这样意识形态，他再次询问，是否同意美国这样的要求，卓荣泰表示，今年没有办法，未来要衡量国家财政，如果要2兆多元的预算作为国防预算，依照现在的预算规模是不可能的。

反对党控制的立法院1月三读通过114年度中央政府总预算案，总预算案岁出原编列约新台币3兆1325亿元，经统删、及提案删除后等审议结果，岁出降为约2兆9248亿元。